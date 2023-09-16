بهذه التهمة.. طالبان تعتقل 18 موظفاً بمنظمة إغاثية

العالم- افغانستان

وأوضحت المنظمة أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور وسط أفغانستان ونقلوا إلى العاصمة كابول، دون أن يكون لديها أي معلومات عن طبيعة الادعاءات والاتهامات الموجهة اليهم.

ودعت المنظمة جماعة طالبان الى الإفراج الفوري عن طاقمها.

من جهتها اتهمت حكومة طالبان الموقوفين بممارسة أنشطة تبشيرية مسيحية، وقالت إن بينهم موظفة أميركية.

وتعمل "بعثة المساعدة الدولية" (International assistance mission (IAM في أفغانستان منذ العام 1966.

ويرد على موقعها الإلكتروني أنها جمعية تعمل وفقًا للقيم المسيحية لكنها لا تقدم المساعدات بناءً على المعتقدات السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين.