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"عن قرب".. حقيقة الوضع الإجتماعي للمرأة في إيران

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

بادرت الإعلامية والباحثة اللبنانية "حنان ضيا" على التحري الميداني ولمس الحقائق عن قرب لمعرفة وضع المرأة الإيرانية من خلال البرنامج الوثائقي "عن قرب" بعد ما شاهدت التضليل والتعتيم الإعلامي حول وضع المرأة في إيران.

العالم- وثائقيات

وقررت "ضياء" السفر إلى إيران التعرف على البيئة الاجتماعية التي تعيشها المرأة في إيران من خلال التحري الميداني وإجراء مقابلات ميدانية مع النساء الإيرانيات في الشوارع والأسواق، وممن مختلف الطبقات الاجتماعية والذهاب إلى المدن الإيرانية بما في ذلك مدينة مشهد المقدسة.

ومن خلال البحث الميداني توصلت الإعلامية اللبنانية أن ما يشاع في وسائل الإعلام الغربية حول وضع المرأة الإيرانية ما هو إلا ترهات وأكاذيب من أجل أغراض سياسية وشن حرب هجينيه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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