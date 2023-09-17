هاشتاغ درنة تستغيث يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

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وبعد أيام من إعصار دانيال الكارثي الذي ضرب شرقي ليبيا أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى أكثر من أحد عشر ألف قتيل، فيما تجاوز عدد المفقودين العشرة آلاف.

في مجال اخر، مفاجأة مدوية جعلت برلمانيي المكسيك مذهولين مصدومين؛ يشاهدون جثثا "غريبة" بأيد ثلاثية وحمض نووي غير معروف وبيض بداخلها. ففي جلسة برلمانية مثيرة للجدل، أطل خبير الأجسام الطائرة أمام مؤتمر مليء بالمسؤولين المذهولين مع "أدلة" تؤكد العثور على جثتين من "غير البشر" في بيرو ويقال إن عمرها الف عام. وخلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، عرض على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها في بيرو عام الفين وسبعة عشر.

في فلسطين قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال في سجن الرملة، قررت تأجيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة حتى الـعشرين من سبتمبر/ أيلول الحالي، رغم تفاقم وضعه الصحي. وتواصل إدارة سجون الاحتلال عزل المناصرة انفرادياً، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، وعقدت عدة جلسات محاكم له، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه «كملف إرهاب»، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.

اما في بريطانيا فتعتزم الحكومة تنفيذ خطتها الجديدة بإيواء طالبي اللجوء في القواعد العسكرية والعبّارات المهجورة بدلا من الفنادق خلال الصيف الجاري، وذلك ضمن سياستها للتضييق على اللاجئين وتخفيض تكاليف إيوائهم. وطلبت وزارة الهجرة من اللاجئين اخلاء الفنادق التي يقيمون فيها خلال فترة اسبوع وهي فترة وجيزة وقليلة جدا قد تتسبب في مبيت العديد من هؤلاء المهاجرين في الشوارع.

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