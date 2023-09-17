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تحالف أمني مشترك بين دول من الساحل الأفريقي

تحالف أمني مشترك بين دول من الساحل الأفريقي
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

وقعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا، للدفاع المشترك تجاه الإرهاب أو اعتداء خارجي.

العالم - افريقيا

وقال قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ​مالي​ "أسيمي غويتا"، "أنني وقعت مع رئيسي دولتي ​بوركينا فاسو​ و​النيجر​، ميثاق "ليبتاكو-غورما" المنشئ لتحالف دول الساحل، والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا".

من جهته، أشار وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب، في مؤتمر صحافي، إلى أن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث"، مؤكّدا أن "أولويتنا هي ​مكافحة الإرهاب​ في البلدان الثلاثة".

ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي بلد متعاقد أو أكثر، يُعتبر عدوانا على البلدان الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".

وتشهد منطقة ليبتاكو-غورما حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمالا إرهابية منذ سنوات.

إذ تواجه الدول الثلاث تمردا إرهابيا اندلع في شمال مالي في العام 2012، وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في العام 2015.

كذلك شهدت دول الساحل الثلاث انقلابات اعتبارا من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود بالرئيس محمد بازوم في تموز الماضي.

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تحالف أمني مشترك بين دول من الساحل الأفريقي

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