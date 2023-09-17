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هاشتاغ درنة تستغيث يتصدر منصات التواصل

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

بعد أيام من إعصار دانيال الكارثي الذي ضرب شرقي ليبيا تصدر هاشتاغ «درنة تستغيث» منصات التواصل الاجتماعي التي تعج بصور الدمار الهائل في هذه المدينة.

العالم - ليبيا

وأعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى أكثر من أحد عشر ألف قتيل، فيما تجاوز عدد المفقودين العشرة آلاف.

وکتب حساب "صناع الخير":"كارثة ليبيا جعلت رائحة الموت في كل مكان مدينة بكاملها اختفت معالمها وما تبقى منها يملؤه الخوف والألم".

اما نوف فکتب:"درنة الليبية جرح كبير في القلوب. الله يجبر كسرهم ويرحم ميتهم ويشفي مريضهم ويعوض من بقي بأجمل العطايا يارب".

وکتب ابو اويس:"المطالبة بتحقيق في ملابسات الكارثة، أمر مشروع، وليس فتنة، وكل من يحاول تجاوز الأمر بسرعة يعد مشارك في هذه الكارثة، خاصة وأن عدد من الجهات البحثية أوصت في دراساتها بمعالجة مشكل السد بشكل عاجل، درنة المنكوبة من حقها أن تحاسب من حوّلها إلى قبر جماعي".

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هاشتاغ درنة تستغيث يتصدر منصات التواصل

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