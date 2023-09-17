ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والادوات الأميركية جنوب ايران

العالم - ايران

وقال مجتبى قهرماني في تصريح له بهذا الصدد: بالتنسيق مع رئيس الدائرة القضائية في ميناء خمير ونتيجة للرصد الاستخباراتي من قبل كوادر الامن فقد تم ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والأدوات الاميركية الخاصة باعمال الشغب والفوضى عند دخولها الحدود المائية جنوب البلاد.

واشار إلى أن الشحنة المذكورة كانت معبأة في لنش، وأوضح: أن كوادر الامن وبعد اطلاعهم على نقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أميركي الصنع ويمكن ان تستخدم في اعمال الفوضى والشغب، فقد خططوا ونفذوا عملية لضبط هذه الشحنة.

وأضاف رئيس النيابة العامة في هرمزكان: نتيجة عمل استخباراتي دقيق، تم رصد وتتبع الشحنة المعنية منذ وقت تحميلها خارج حدود البلاد، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم توقيفها وضبطها في محيط ميناء خمير.

وأوضح: تم في هذا الصدد القاء القبض على شخصين ضالعين كما أن عملاء آخرين مرتبطين بالشبكة يخضعون لرصد استخباراتي كامل.

واضاف قهرماني: نتيجة التحقيقات الأولية وبناء على تقرير الضباط المحققين تبين أنه تم تجهيز هذه الشحنة من الأسلحة ونقلها إلى البلاد لإستخدامها في اثارة اعمال الشغب والفوضى في الأيام المقبلة.

وفي الختام حذر رئيس النيابة العامة في هرمزكان المخلين بالنظام والأمن العام، وقال: على من يخططون لمثل هذه الجرائم أن يعلموا أن النظام القضائي لا يجامل احدا في الحفاظ على سلامة وامن المواطنين، وسيكون عقاب مثل هؤلاء الافراد حازما وبدون تسامح.