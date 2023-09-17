حسیني: زيارة رئيس الجمهورية لنيويورك تحظى بأهمية بالغة

العالم - ايران

وتابع المسؤول قائلا: ان لدى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية برامج مكثفة ومتنوعة منها عقد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية لشرح مواقف ايران الاسلامية ازاء المنطقة والعالم، اضافة الى لقاءاته مع زعماء العالم.

وأوضح " حسيني " أن رئيس الجمهورية لا يحضر في الجلسة التي يعقدها مجلس الشورى الاسلامي غدا الاثنين لدراسة مؤهلات مرشح وزير الرياضة والشباب " كيومرث هاشمي " بسبب زيارته الى نيويورك.

وأضاف قائلا: ان حضور الرئيس آية الله " رئيسي " في هذه الجلسة لايعتبر ملزما حيث لم يحضر رؤساء سابقون في مثل الجلسة، وتمت دراسة مؤهلات وزرائهم الذين قدموهم الى مجلس الشورى الاسلامي.

وأشاد بشخصية " هاشمي " بإعتباره من الوجوه المعروفة في المجال الرياضي ومن المدراء والممثلين المحترمين، معربا عن أمله بأن يصادق نواب الشعب في هذا المجلس عليه بأصوات عالية للغاية كي يتولى هذه المهمة الصعبة.