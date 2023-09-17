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حسیني: زيارة رئيس الجمهورية لنيويورك تحظى بأهمية بالغة

حسیني: زيارة رئيس الجمهورية لنيويورك تحظى بأهمية بالغة
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أشار مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية " سيد محمد حسيني" الى زيارة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي، المقررة الى نيويورك يوم غد الاثنين للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة، ووصفها بأنها تحظى بأهمية بالغة وتعتبر فرصة للقاء زعماء الدول التي تشارك في هذه الاجتماعات.

العالم - ايران

وتابع المسؤول قائلا: ان لدى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية برامج مكثفة ومتنوعة منها عقد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية لشرح مواقف ايران الاسلامية ازاء المنطقة والعالم، اضافة الى لقاءاته مع زعماء العالم.

وأوضح " حسيني " أن رئيس الجمهورية لا يحضر في الجلسة التي يعقدها مجلس الشورى الاسلامي غدا الاثنين لدراسة مؤهلات مرشح وزير الرياضة والشباب " كيومرث هاشمي " بسبب زيارته الى نيويورك.

وأضاف قائلا: ان حضور الرئيس آية الله " رئيسي " في هذه الجلسة لايعتبر ملزما حيث لم يحضر رؤساء سابقون في مثل الجلسة، وتمت دراسة مؤهلات وزرائهم الذين قدموهم الى مجلس الشورى الاسلامي.

وأشاد بشخصية " هاشمي " بإعتباره من الوجوه المعروفة في المجال الرياضي ومن المدراء والممثلين المحترمين، معربا عن أمله بأن يصادق نواب الشعب في هذا المجلس عليه بأصوات عالية للغاية كي يتولى هذه المهمة الصعبة.

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