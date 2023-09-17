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بمشاركة 210 شركات أجنبية .. انطلاق معرض "ايران بلاست" للبتروكيماويات

بمشاركة 210 شركات أجنبية .. انطلاق معرض
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

إنطلقت اعمال الدورة الـ 17 لمعرض "ايران بلاست" الدولي لصناعة البتروكيماويات على أرض معارض طهران اليوم الاحد.

العالم - ايران

وحضر مراسم الافتتاح وزير النفط " جواد أوجي" ومدير الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية " هوشنك فلاحتيان" وعدد من مسوؤلي قطاع النفط.

ويشارك بالدورة الـ 17 لمعرض " ايران بلاست" 560 شركة محلية و210 شركات أجنبية على مساحة 32 الف متر مربع بارض معارض طهران،حيث يتخلل الفعاليات ابرام عقود ومذكرات تعاون بين نشطاء صناعة البتروكيماويات فضلا عن عقد 20 ندوة وورشة تدريبية.

ويزور المعرض الذي تستمر فعالياته 4 ايام أكثر من 300 ضيف أجنبي منهم مسؤولون ومستثمرون، مستهدفا دعم الانتاج المحلي وتطوير سلسلة القيمة المضافة وانعاش الصناعة الداخلية.

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بمشاركة 210 شركات أجنبية .. انطلاق معرض "ايران بلاست" للبتروكيماويات

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