الاطاحة بشبكة ارهابية حاولت استهداف المواكب الحسينية في بغداد

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، أنه "استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حقق جهاز المخابرات الوطني نصراً جديداً يضاف الى سجل انتصارات العراقيين على قوى الارهاب والتكفير الداعشي، فقد نفذ الجهاز واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة ارهابية خطيرة في العاصمة بغداد".



وأضافت، أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الارهاب في 26 شباط 2023 أسهمت بقتل 22 ارهابياً في صحراء الانبار غربي البلاد، وقادت الى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والاسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد".



وبينت الخلية: "بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها، تم القاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، الا أن أيدي الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية".