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وزير النفط الإيراني: لن نتخلى عن حصتنا بحقل "آرش"

وزير النفط الإيراني: لن نتخلى عن حصتنا بحقل
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران لن تتخلى عن حصتها بحقل آرش الغازي الواقع في الخليج الفارسي.

العالم - إيران

وأوضح أوجي في تصريح على هامش تفقده معرض "إيران بلاست" للبتروكيماويات في طهران اليوم الأحد: "نتوقع حل المباحثات المتعلقة بحقل آرش مع الجانب الكويتي، والجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن حصتها بالحقل".

وأستدرك أن بالمفاوضات التي أجرتها وزارة الخارجية الإيرانية، وعلى غرار الحقول المشتركة الأخرى مع الجيران التي يتم تطويرها عبر التفاوض، يُتوقع أن تتم معالجة المباحثات حول هذا الحقل مع الجانب الكويتي.

من جهة أخرى وحول فعاليات معرض "إيران بلاست" التي انطلقت اليوم، أكد الوزير أوجي أنه ورغم الحظر شاركت أكثر من 212 شركة بالمعرض، وأن: "إجراءات الحظر تدريجيا لم يعد لها معنى أو أثرا في قطاع النفط والغاز الإيراني، حيث أنه وبوجود 10 آلاف مختص في صناعة النفط تمكنا من تحقيق إنجازات جيدة وفيما يتعلق بالصادرات نقوم بالتصدير حيث شئنا".

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