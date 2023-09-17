الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وثائقي الأسبوع

وثائقي الأسبوع
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باشينيان يعلن موعد محتمل لتوقيع اتفاقية سلام مع أذربيجان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طاقة إنتاج الصلب الإيراني بلغت 45 مليون طن

وزير النفط الإيراني: لن نتخلى عن حصتنا بحقل "آرش"

باشينيان يعلن موعد محتمل لتوقيع اتفاقية سلام مع أذربيجان

الأمن الإيراني يلقي القبض على 6 عناصر على صلة بزمرة خلق الإرهابية

القنصل الصيني: المستثمرون الصينيون يرغبون بالاستثمار في هرمزكان

شاهد بالفيديو.. ايران تؤدب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقتها الخاصة