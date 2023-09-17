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شاهد/مستوطنون ينفخون بالبوق داخل الأقصى ومرابطون يتصدون لها

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر مقدسية "إن عدداً من المستوطنين قاموا بنفخ البوق عند أبواب المسجد الأقصى"فيما تصدى المرابطون لاستفزازات المستوطنين.

العالم- فلسطين

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد لمستوطنين ينفخون بالبوق ويؤدون صلوات تلمودية عند أبواب الأقصى، بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية، صباح اليوم الأحد .

ومنذ الصباح، اقتحم مستوطنون "إسرائيليون"، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم "اليهودية".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إليه، ودخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته، وأجرت تدقيقاً في هوياتهم وحقائبهم المدرسية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القوات انتشرت في أحياء وبلدات المدينة المقدسة، ومنعت دخول من تقل أعمارهم عن 50 عامًا،.

ونفذ المقتحمون في باحات المسجد الأقصى، جولات استفزازية ضد المصلين والمتواجدين في المسجد.

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