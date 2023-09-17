سباهان الإيراني یحل ضيفا على الجوية العراقي بدوري أبطال آسيا

العالم - إيران

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الاتحاد السعودي مع ايه جي ام كي الأوزبكي على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويفتخر القوة الجوية بالحصول على لقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات على التوالي، ولكنه في المقابل لم ينجح في تجاوز دور المجموعات لدوري أبطال آسيا خلال خمس مشاركات.

وحصل الفريق في النسخة الماضية على المركز الثالث في مجموعته، وهو هذه المرة يتطلع لتحقيق نتائج أفضل والعبور للمرة الأولى إلى دور الـ16.

في المقابل يمتلك سباهان حماساً كبيراً خلال مشاركته رقم 14 في دوري أبطال آسيا.

وكانت أبرز نتيجة للفريق الإيراني في البطولة الحصول على وصافة نسخة عام 2007، وهو يخوض المباراة الأولى يوم الاثنين بمعنويات عالية بعد البداية الجيدة في الدوري المحلي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يلتقي ايه جي ام كي مع القوة الجوية في الماليك، وسباهان مع الاتحاد في أصفهان.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

هذا و يتقابل نادي مومباي سيتي الهندي مع ضيفه نادي نساجي مازانداران الإيراني يوم الاثنين على ستاد شري شيف تشاتراباتي في بوني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الهلال السعودي مع ضيفه نافباهور الأوزبكي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان مومباي سيتي ظهر بصورة جيدة خلال مشاركته الأولى في البطولة العام الماضي، بعدما كان أول فريق من الهند يشارك بالبطولة القارية للأندية في قارة آسيا، ونجح في الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثانية.

بعد أن ضاعت عليه فرصة التأهل إلى دور الـ16 العام الماضي، فإن مومباي سيحاول هذا العام القيام بعمل أفضل رغم صعوبة المجموعة.

ويدخل الفريق الهندي هذه المباراة وهو في حالة فنية جيدة، حيث نجح في التأهل مؤخراً إلى ربع نهائي كأس دوراند.

في المقابل يسجل نساجي مازاندران الظهور الأول في دوري أبطال آسيا، بعدما كان نجح الموسم الماضي في الحصول على لقب كأس حذفي في إيران.

ويعاني الفريق الإيراني حالياً من تراجع النتائج في الدوري المحلي، حيث تمكن من تحقيق انتصار وحيد فقط في أول أربع مباريات من البطولة.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يلتقي نافباهور مع مومباي سيتي في نامانغان، وناساجي مازاندران مع الهلال في طهران.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.