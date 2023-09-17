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قديروف يرد على ما تتداوله مواقع التواصل حول صحته!

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

ظهر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في مقطع فيديو، يرد على شائعات متزايدة تنشرها المعارضة الموالية لأوكرانيا على قناة "تلغرام"، بشأن معاناته من مرض خطير بشكل دوري.

العالم - اوروبا

وكتب قديروف أسفل الفيديو: "أنصح بشدة كل من لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت أن يمشي في الهواء الطلق ويرتب أفكاره، المطر يعيد النشاط بشكل رائع".

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هذا ونشر مساعد قديروف، عمر داودوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الرئيس الشيشاني خلال نزهة مسائية مع عائلته، وقال التعليق المرافق لمقطع الفيديو: "كانت الجولة المسائية بمثابة خاتمة رائعة لجلسة تناول العشاء مع العائلة".

SVوقبل أكثر من شهرين أيضا، خرج قديروف في بث فيديو مباشر عبر "إنستغرام" برفقة نائب مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف، نفى خلاله شائعات مرضه واختفاء الأخير.

وقال قديروف خلال البث "بينما تستمر الكلاب بالنباح، تواصل قافلتنا مسيرها. يجب أن نوضح أمرا هنا، نحن أحياء ونعيش بهدوء ونتناول طعامنا، فالحياة مثيرة، وتحديدا عندما تكون قصيرة. ولهذا السبب نحن لا نريد أن نحيا حياة طويلة، فنحن نفضل أن نعيش حياة قصيرة ملؤها الشرف والكرامة".

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