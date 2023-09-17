شاهد/مقتل4 قياديين في "قسد" بغارة تركية في ريف القامشلي

العالم- سورية

وأدى الاستهداف إلى انحراف سيارتهم واشتعال النيران فيها.

وقال مصدر اعلامي سوري إن "هفال أصلان، مسؤول قوات الأسايش في القامشلي قتل برفقة ثلاثة قياديين من قوات الأسايش وأصيب آخر إثر استهداف مسيرة تركية لسيارة تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعامودا بريف الحسكة".

وينحدر أصلان من تركيا وكان عضوا في حزب العمال الكردستاني وعين قبل نحو ثلاثة سنوات مسؤولاً على قوات "الأسايش "في مدينة القامشلي.

وأوضح المصدر إن من بين الضحايا "أيمن جولي وهو أحد مسؤولي قوات الأسايش في إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة)".

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو لسيارة جيب بيضاء اللون انحرفت عن الطريق بين قريتي الحاتمية ورنكو غرب القامشلي بعد إصابتها بصاروخ من مسيرة تركية أدى لاشتعال النيران فيها.

وقال شهود إن فرق الإسعاف نقلت جثامين أربعة قتلى وشخص مصاب بجروح بليغة إلى مشفى عسكري في مدينة القامشلي.

وأول أمس الجمعة، أعلنت ميلشيا "قسد" عن مقتل 3 من قيادياتها بعد استهدافهن من قبل مسيرة تركية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

والشهر الفائت قتلت قيادية في "حزب العمال الكردستاني" وسائق، وأصيبت قيادية أخرى في استهداف مسيرة تركية لسيارة بالقرب من مفرق طريق علي فرو غربي مدينة القامشلي.