تشديد أمني في نيويورك قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

العالم - الأميركيتان

ويجتمع أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى مئات الوزراء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين، في مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الدورة.

وتبحث القمة "إعادة بناء الثقة وإعادة إحياء التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها نحو تحقيق السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع"، حسب ما ذكر موقع الأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص، قال مفوض شرطة نيويورك، إدوارد كابان، في تصريح صحفي الخميس، إنه سيتم نشر القوات في أنحاء المدينة لضمان سلامة الحدث.

وأضاف كابان: "سنعمل بشكل وثيق مع الخدمة السرية ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الأمم المتحدة".

كما تشجع شرطة نيويورك سكان المدينة على تفضيل وسائل النقل العام على القيادة من أجل تقليل الازدحام المروري خلال القمة.

وستبدأ الإجراءات الأمنية ونقاط التفتيش اعتبارا من الاثنين في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي (1100 ت.غ) وستستمر حتى نهاية اجتماعات الجمعية العامة في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي تصريحات أدلى بها في وقت سابق، قال رودريغو فيكتور دا بايكساو، نائب رئيس دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة، في تصريح صحفي، إن ضباط الأمن مستعدون للقيام بأدوارهم في حماية العشرات من زعماء العالم.

وأضاف: "من وجهة نظر أمن الأمم المتحدة، فإن الأمر كله يتعلق بالبناء على ما نقوم به على مدار العام، إلا أن شهر سبتمبر يشهد تكثيف الجهود والتدابير بسبب العدد الهائل من المشاركين".

وتابع قائلا: "لدينا خطة شاملة في حالة احتياجنا إلى نقل عدة أشخاص إلى المستشفى في وقت واحد، وهناك أيضًا تعاون وثيق مع إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، وخدماتنا الطبية، والمستشفيات القريبة".

وأكد أن "الاستعدادات جارية لكافة السيناريوهات، بما في ذلك الأسوأ".

ومن المتوقع تنظيم عدة احتجاجات حول مجموعة من المواضيع، مثل تغير المناخ، بالقرب من المنطقة المحيطة بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن.

وتبدأ الجمعية العامة الرئيسية الاثنين، وسيلقي القادة كلمات أمام الجمعية ابتداء من الثلاثاء.

وسيفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).

وكتقليد متبع بشكل دائم، تلقي البرازيل الخطاب الأول في الجمعية العامة، تليها الولايات المتحدة.