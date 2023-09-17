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بن فرحان يؤكد على حرص السعودية على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

بن فرحان يؤكد على حرص السعودية على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بالمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وأكد بن فرحان حرص بلاده على بذل كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

العالم-السعودية

وناقش الوزير بن فرحان مع بيدرسون، يوم الأحد، في مقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود السعودية والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدّة.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، حرص السعودية على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وفي 11 سبتمبر الجاري، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع بيدرسون، تطورات الملف السوري. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية أن بيدرسون قدم عرضا حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.

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بن فرحان يؤكد على حرص السعودية على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

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