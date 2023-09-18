الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

8 عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

8 عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تواصلت عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وسجلت ثماني عمليات، تنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة وتضرب لاعتداءات المستوطنين ومواجهات شعبية بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" تم رصد عملية تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات في 6 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات في العيزرية وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وفي بيت ريما برام الله، وتخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية تفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا بنابلس.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة قريوت بنابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس إلى منطقة تل، وتم رشق جيش الاحتلال بالحجارة.

روابط ذات صلة

المقاومة تستهدف موقعا بطولكرم والصهاينة يهاجمون بلدة بيتا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

8 عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شاهد.. مطاعم ايرانية في اسطنبول تقدم نكهات فارسية بأطباق فاخرة

السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى نيويورك

شاهد بالفيديو.. رفضاً للاعتقال الاداري.. 45 يوماً يمر على اضراب الاسير خلوف عن الطعام

في ظل تصاعد احتجاجات الشارع ضدها.. شاهد.. ازمة جديدة تلوح بالافق تهدد بقاء حكومة نتنياهو المتطرفة

الجيش السوري يقصف مواقع الإرهابيين بإدلب