شارع تاريخي في طهران يخطف الانظار.. شاهد ماذا يضم في طياته؟

يعتبر شارع "30 تير" اول فود ستريت او شارع الاطعمة في ايران، حيث يمكن للجميع أن يقضي ليلة بغاية الروعة مع العائلة والاصدقاء مستمتعا بجمال المكان.

وقال مواطن ايراني لمراسلة العالم: "لقد خرجت مع ابنتي وزوجتي لنستمتع بأجواء هذا المكان ونقضي ليلة جميلة في يوم العطلة، لنستريح من مشقات الحياة".

وقال آخر: "انا رجل متقاعد واحب الاطفال، فاخترت هذا النوع من العمل لهذا السبب، فصوت ضحكتهم تملأ قلبي بالفرح، بالنسبة للزيي الذي اردتيه على اعتبار انني اعمل في شارع تاريخي فيجب ان تكون ملابسي كذلك وانا احبه".

هذه الاحجار القديمة المرصوفة على طول الشارع تحمل ذكرى يوم دعم الايرانيين لحكومة الدكتور مصدق في مواجهة الشاه في يوم "30 تير" المصادف للحادي والعشرين من تموز/ يوليو ميلادي.

وقالت مواطنة: "اعمل هنا منذ وقت طويل واستمتع بذلك، ارى الشباب والشابات والعلائلات يترددون الى هنا ليصنعوا ذكريات، ويلتقطون الصور الجماعية، اضافة الى السياح الذين يترددون من وقت لآخر.

وقال آخر: "لدينا زائر من شيراز فاخترنا انا وزوجتي هذا المكان لنصطحبه اليه، على اعتبار أن لهذا الشارع أهمية تاريخية، حيث يوجد فيه المتحف الوطني ومجموعة اخرى من المتاحف، بالاضافة الى وجود مجموعة من الاماكن الدينية، لذلك يعتبر الشارع محط اهتمام للسياح".



كما يعرف شارع سي تير بشارع الاديان فهو يحتوي على كنسية مريم المقدسة التي تعود الى العصر البهلوي، ومعبد النار، وتعود سبب التسمية اعتقادا بأن الزرادشتيين أنقذوا النار المقدسة، اضافة الى المسجد الابراهيمي.