الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء سوري كوبي لتعزيز التعاون الثنائي

لقاء سوري كوبي لتعزيز التعاون الثنائي
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي مع وزير التعليم العالي الكوبي ولتر بالوخا غارسيا آفاق تعزيز التعاون بين سورية وكوبا في مختلف المجالات، وخاصة التعليم العالي.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية خلال اللقاء على هامش قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا أعرب الدكتور ياغي عن رغبة الحكومة السورية تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها، وخاصة العلمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمنح الدراسية المتبادلة للمرحلة الجامعية.

من جانبه، رحب غارسيا بالوفد السوري المشارك في القمة، متمنيا له حسن الإقامة ولسورية كل الخير والازدهار والتعافي من الفترة الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة جدا للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتوافق الجانبان على متابعة ما تم التباحث به والنظر في إبرام اتفاقيات جديدة تجسد رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل، وسفير سورية لدى هافانا الدكتور غسان عبيد.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يقصف مواقع الإرهابيين بإدلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مناوشات بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف، والناتو يستبعد نهاية سريعة للحرب

بالصور... إطلاق صاروخ تجريبي من المقاومة بغزة صوب البحر

انطلاق فعاليات الدورة الـ 24 من معرض بغداد الدولي للكتاب

16 مليار دولار ... صادرات ايران من البتروكيماويات في العام الماضي

شاهد بالفيديو.. نشاط عسكري صيني حول جزيرة تايوان.. رسالة تحذير لبلد ثالث

لقاء سوري كوبي لتعزيز التعاون الثنائي