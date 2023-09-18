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نشاط عسكري صيني حول جزيرة تايوان.. رسالة تحذير لبلد ثالث

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

نشاط عسكري صيني متزايد؛ وتحليق جديد بطائرات حربية حول الجزيرة؛ تصفه تايوان بالمدمر وتحث الصين على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية.

وزارة الدفاع التايوانية تحدثت عن تحليق أكثر من مئة طائرة حربية صينية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية؛ وقالت إن هذا الرقم هو الاعلى في الاونة الاخيرة، ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة.

كما رصدت الوزارة تسع سفن تابعة للبحرية الصينية، وقالت ان المضايقات العسكرية الصينية المستمرة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي، خصوصا مع زيادة الصين في الفترة الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصا من خلال المناورات والطلعات الجوية.

وفي إضاءة على الجانب السياسي من الازمة، التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الخارجية الصيني وانغ يي، في مالطا مطلع هذا الأسبوع؛ في محاولة لتحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة.

وجاء في بيانين منفصلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الصينية، أن المسؤولين أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة؛ تطرقا خلالها إلى شؤون آسيا والمحيط الهادي فضلا عن القضايا البحرية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية؛ ومخاوف الولايات المتحدة بشأن إرسال بكين في الآونة الأخيرة طائرات مقاتلة عبر الخط الفاصل الحساس لمضيق تايوان.

ونقل بيان الخارجية الصينية عن وانغ تحذيره الولايات المتحدة من أن قضية تايوان هي أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن انه كانت هناك بعض المؤشرات الصغيرة أو المحدودة على أن بكين مستعدة لاستئناف بعض الاتصالات العسكرية الرامية الى تهدئة الصراع بين البلدين بعد قطع تلك العلاقات عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في آب/ أغسطس العام الفائت، مما أثار غضب الصين.

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