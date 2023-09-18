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إيران تشارك بـ ۱۱۰۰ عنوان كتاب في معرض بغداد الدولي للكتاب

إيران تشارك بـ ۱۱۰۰ عنوان كتاب في معرض بغداد الدولي للكتاب
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

شاركت الجمهورية الاسلامية الإيرانية بـ ۱۱۰۰ عنوان كتاب في معرض بغداد الدولي الـ 24 للكتاب الذي افتتح يوم أمس الاحد، ومن المقرر أن يبدأ أعماله اليوم الاثنين.

العالم - ايران

وقد حضر مراسم افتتاح المعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي القى كلمة أشار فيها الى التحديات التي يواجهها العراق، مؤكدا ضرورة مطالعة الكتاب نظرا لهذه التحديات المستقبلية.

واعتبر الثقافة جزءا من برامج الحكومة العراقية موضحا أن حكومته ستنجز الكثير من الأعمال لتسهيل عمل مؤسسات النشر، نظرا لأهمية موضوع الثقافة، حيث أنها ستقدم قروض دون فوائد لدعم هذه المؤسسات والمعارض الفكرية الكبيرة في العراق.

ورأى أن الكتاب ارتبط على مر التاريخ ارتباطا وثيقا ببغداد، مؤكدا أن الكتب التي كان يتم تأليف معظمها في مصر وتطبع في لبنان ويتم مطالعتها في العراق في الماضي، بلغت اليوم بغداد مرحلة الاكتفاء الذاتي وشهدت تقدما في الوقت الحالي وهو أن يتم تأليفها وطبعها ومطالعتها في العراق.

الجدير بالذكر أن جناح الكتاب والادب الايراني يشارك في معرض بغداد على أرض بمساحة 60 مترامربعا، ويعرض ۱۱۰۰ عنوان كتاب في مجالات الدين الاسلامي والادب للأطفال والفتيان والكبار، اضافة الى الكتب الحوزوية والجامعية وتعليم اللغة الفارسية وكتب خاصة بالشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ويشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين ويستمر الى ۲۷ ايلول الحالي عدد من دور النشر من العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان ومصر ومراكش وسوريا وأميركا والاردن والامارات والكويت وتركيا والسعودية.

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