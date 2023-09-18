أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف من تراجع الإمدادات

ولامس خام برنت سعر 95 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 0.69% إلى 94.58 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 0.847% إلى 91.53 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة "أوبك +" ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وقال محللون في "إيه.إن.زد" في مذكرة، إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ضعف الدولار، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.