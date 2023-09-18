وزير الداخلية: سيتم إنشاء مجمعات سكنية حدودية لزوار الأربعين للعام المقبل

العالم - ايران

وأعرب "أحمد وحيدي" اليوم الاثنين، عن امتنانه للمنظمات الناشطة في إقامة مسيرة الأربعين وقال: جاءت جميع المنظمات والمحافظين والبلديات للعمل بجد وبكل إمكاناتهم.

واعتبر "وحيدي" نشاط واهتمام ابناء الشعب مؤشرا على العمق الثقافي لمراسم الاربعين وأكد: تلعب الأعمال الثقافية دوراً أبرز في مراسم ذكرى الاربعين.

وثمن وزير الداخلية جهود جميع القائمين على هذا العمل الكبير وقال: عندما تنتهي مراسم، علينا أن نخطط لاقامتها بشكل أفضل في العام المقبل.

وتابع: كان من المفترض العام الماضي انشاء مجمعات سكنية حدودية وقد تمت الموافقة عليها ونأمل أن نتمكن من تنفيذها في العام المقبل.

واعرب وحيدي عن تقديره لنظيره العراقي: نطلب من وزارة الخارجية نقل امتناننا للحكومة العراقية.

وذكر وزير الداخلية أنه ينبغي علينا بذل كل ما في وسعنا لنعكس هذه الملحمة العظيمة في العالم خاصة ان وسائل الإعلام الغربية تحاول مقاطعة هذا الحدث النادر والفريد من نوعه.