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السفير الإيراني لدى الرياض يجتمع مع وكيل الخارجية السعودية للشؤون القنصلية

السفير الإيراني لدى الرياض يجتمع مع وكيل الخارجية السعودية للشؤون القنصلية
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

اجتمع سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى السعودية "علي رضا عنايتي" مع وكيل الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير"علي اليوسف" في الرياض وتباحث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة نوعاً من التغيير، والتي كانت أبرز خطواتها مباشرة سفير السعودي لدى إيران عبدالله العنزي، مهامه في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد الاتفاقية المبرمة بين البلدين، في العاصمة الصينية بكين، في 10 مارس 2023.

وخلال أغسطس الماضي، شهد ملف العلاقات السعودية الإيرانية كثيراً من خطوات الـ"حلحلة"، التي تمثلت بزيارةٍ قام بها وزيرالخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إلى المملكة السعودية، كأول مسؤول بهذا المستوى يزور السعودية منذ سنوات، والتقى حينها رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، سبقه اجتماع مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

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