الرئيس الإيراني يصل إلى نيويورك

العالم - ايران

وكان رئيسي قد قال في تصريح له قبل مغادرته إلى نيويورك فجر الاثنين للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن أحدى ركائز سياسة الجمهورية الإسلامية هو التفاعل مع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف: إيران عضو في منظمة الأمم المتحدة وتتوقع أن تلعب هذه المنظمة دورا حاسما في التنمية والأمن والسلام والعدالة في العالم. وينبغي أن تكون قرارات الأمم المتحدة بعيدة عن أي تمييز وظلم، ودون أن تخضع لتأثير القوى الكبرى.

وتابع إن مواجهة إمبراطورية العدو الإعلامية مدرجة على جدول الأعمال، وفي هذه الزيارة سأكون لسان الشعب الإيراني الناطق لتبيان الحقائق للحكومات والشعوب.

واضاف: أن العلاقات الثنائية ستتعزز خلال هذه الزيارة وسنعقد لقاءات واجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة.

وتابع، خلال هذه الزيارة ستكون لنا لقاءات مع وسائل الإعلام لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية والإجابة على أسئلة الصحافيين، كما سنعقد لقاء مع السياسيين.

وأضاف، أتمنى أن تكون هذه الزيارة فعالة في إنجاز المهمة التي أوكلها الشعب إلى الحكومة، وأن نضع آراء وتوجيهات قائد الثورة موضع التنفيذ ونشرح آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.