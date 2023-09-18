بالصور/لاعب أوروبي في السعودية يشهر إسلامه

العالم- السعودية

وكتب باور في منشور على حسابه بموقع "إنستغرام": "لكل من راسلني اليوم، ها أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى".

وأوضح باور أنه دخل الإسلام عن طريق زوجته وعائلته، قائلاً: "لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعاً لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

وانضم باور إلى نادي الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي فيردر بريمن الألماني، وذلك لمدة موسم مع أفضلية التجديد.

وقبل انتقاله إلى السعودية، شارك المدافع الألماني في دوريات كرة القدم بألمانيا وروسيا وبلجيكا على مدى السنوات الـ6 السابقة.