إيران بين الدول العشر الاولى في انتاج الصلب في العالم

العالم - ايران

وقال سبحاني في تصريحه اليوم الاثنين في ملتقى صناعة الصلب في البلاد: ان صناعة الصلب في إيران تسير على طريق النمو ومع إنتاج حوالي 33 مليون طن من الصلب سنويًا، فانها تعد من بين الدول العشر الاولى في العالم في هذا المجال.

واضاف: منذ العام 2006 وحتى الآن، أي خلال 17 عاماً، وصل إنتاجنا من الصلب من 9 ملايين طن الى 33 مليونا وبعبارة اخرى فإن العام 2006 يعد نقطة تحول لصناعة الصلب في البلاد.

واوضح بان الطاقة الاسمية لانتاج الصلب في البلاد تبلغ 45 مليون طن في الوقت الحاضر الا ان الطاقة الفعلية تبلغ 33 مليونا.