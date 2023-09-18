الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران بين الدول العشر الاولى في انتاج الصلب في العالم

إيران بين الدول العشر الاولى في انتاج الصلب في العالم
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس جمعية مصنعي الصلب في الجمهورية الاسلامية الايرانية بهرام سبحاني انه على الرغم من التحديات، فإن انتاج الصلب يسير على طريق النمو وتعد البلاد من بين أكبر المنتجين في العالم.

العالم - ايران

وقال سبحاني في تصريحه اليوم الاثنين في ملتقى صناعة الصلب في البلاد: ان صناعة الصلب في إيران تسير على طريق النمو ومع إنتاج حوالي 33 مليون طن من الصلب سنويًا، فانها تعد من بين الدول العشر الاولى في العالم في هذا المجال.

واضاف: منذ العام 2006 وحتى الآن، أي خلال 17 عاماً، وصل إنتاجنا من الصلب من 9 ملايين طن الى 33 مليونا وبعبارة اخرى فإن العام 2006 يعد نقطة تحول لصناعة الصلب في البلاد.

واوضح بان الطاقة الاسمية لانتاج الصلب في البلاد تبلغ 45 مليون طن في الوقت الحاضر الا ان الطاقة الفعلية تبلغ 33 مليونا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

طاقة إنتاج الصلب الإيراني بلغت 45 مليون طن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قائد الثورة يحذّر من المخططات الأميركية التي تستهدف الوحدة والأمن القومي

"تجمع العلماء المسلمين" بلبنان: المقاومة ستقضي على الكيان الصهيوني

بالفيديو: 9 قتلى وجرحى من قوات الأمن في قصف مطار عربت بالسليمانية 

شارون قال له كنت كذابا وستبقى كذابا، ووصفه سموتريش بالكذاب إبن الكذاب، فمن هو؟ 

إيران بين الدول العشر الاولى في انتاج الصلب في العالم

بالفيديو.. اللواء باقري: محور المقاومة ينتج سلاحه بنفسه