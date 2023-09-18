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وزير الإمن الایرانی: الاجهزة الأمنية جاهزة للتعامل مع أي نوع من التحريض والشغب

وزير الإمن الایرانی: الاجهزة الأمنية جاهزة للتعامل مع أي نوع من التحريض والشغب
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الإمن أن العدو سيعمل بالتاكيد على إحداث تحركات واعمال شغب في أجزاء محددة من البلاد وبشكل محدود، وأن جميع الاجهزة الأمنية في البلاد لديها الجهوزية اللازمة للتعامل مع أي نوع من أنواع التحريض والشغب للعدو.

العالم - ايران

وقال حجة الإسلام سعيد إسماعيل خطيب، وزير الإمن في افادة تلفزيونية ، في إشارة إلى توظيف العدو للفضاء الإعلامي لبث اليأس في إيران : إن “الشبكات الفضائية تحاول عبر التحريض وتناقل ما يجري تناوله من قبل مختلف التنظيمات والأطياف ، زرع اليأس في أجواء المجتمع الإيراني.

وأضاف ان هذا على الرغم من أننا حققنا نجاحا على مستوى التكنولوجيا، سواء من حيث الأجهزة والبرمجيات، وكذلك في المعلومات والأساليب التشغيلية، حيث ان نظير الطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية، لديها الكثير من الزبائن في العالم، ويمكننا التعامل مع اعمال الشغب لشبكات الأقمار الصناعية.

وقال وزير الإمن : "كما أن شباب ونخب مجتمعنا قاموا بإجراءات من الناحية الفنية، والتي من خلال تقديمها إلى المقاومة والدول الصديقة والدول التي تتصدى للهيمنة الأمريكية، حققت انتصارات عظيمة".

وأضاف حجة الإسلام خطيب: التكنولوجيا اليوم لها الكلمة الأولى لكل عمل في العالم، لذا فإن العلم والتكنولوجيا هي إحدى مهام جميع المجتمعات الاستخباراتية والأمنية.

وردا على سؤال لماذا تمت معاقبة المتظاهرين بشكل أسرع من المفسدين الاقتصاديين، قال: في أعمال الشغب العام الماضي والحرب المفروضة والهجينة للعدو ، لم يجري اعدام احد سوى أولئك الذين قتلوا شخصا أو قاموا بأعمال مسلحة .

وتابع وزير الإمن: بالنظر إلى حجم الاعتقالات، ترى أن معظمهم لم تتم محاكمتهم أو تم إطلاق سراحهم بعد الحبس المؤقت. ولذلك فإن نظرة القيادة والسلطة هي التعامل مع المواطين باذواق مختلفة والتعامل بالتسامح والرفقة في ظل الحفاظ على اقتدار النظام.

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