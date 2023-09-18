البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي مؤشرات على قيام الصين بنقل أسلحة إلى روسيا

العالم-الامريكيتان

وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده للصحفيين الأجانب في نيويورك، قائلا: "لا نرى أي مؤشر على أن الصين قد غيرت حساباتها أو اتخذت قرارا بتوفير وسائل ومعدات عسكرية لروسيا".

وأضاف: "لا يوجد ما يشير إلى حدوث أي تغيير في هذا الصدد".

هذا وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثات بموسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، يوم الاثنين 18 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات أمنية.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أهمية التعاون الروسي الصيني لحل القضايا الدولية. موضحا أن هذا التعاون ضروري للتوازن الدولي فيما يشهد العالم تحولات مصيرية.

ومن جانبه أبدى وانغ يي، استعداد بكين للتعاون مع الشركاء الروس لإنشاء عالم متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الأحادية.