رئيسي: الجوار وعضوية إيران وكازاخستان في شنغهاي يشكلان ارضية جيدة لتطوير العلاقات الثنائية

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وأشار السيد إبراهيم رئيسي، خلال لقائه نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الذي جرى يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى اللقاءات والاتفاقات الجيدة بين رئيسي البلدين في العام الماضي. مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاقات الحاصلة وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

واعتبر السيد رئيسي جوار البلدين عبر بحر قزوين والعضوية في منظمة شنغهاي أرضية مناسبة لتطوير العلاقات بين البلدين وقال: زيادة تبادل السلع بين إيران وكازاخستان سواء عن طريق البحر أو بالسكك الحديدية، هو في مصلحة البلدين ودول المنطقة، وينبغي اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتسريع تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا اللقاء أشار رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أيضا إلى القدرات الهائلة للبلدين، واعتبر إيران شريكا استراتيجيا وصديقا حميما لكازاخستان، ورحب بزيادة تبادل السلع بين البلدين.

وأشار إلى قدرات العبور (الترانزيت) المناسبة جدا التي تتمتع بها إيران، وأعلن اهتمام بلاده بتسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.