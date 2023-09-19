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تبون يلتقي نظرائه في نيويورك عشية إجتماع الأمم المتحدة + فيديو

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

إجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظرائه للبلدان المختلفة، منهم الرئيس الإيراني أية الله إبراهيم رئيسي،على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

العالم - الجزائر

كما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التركي رجب طيب اردوغان، عشية انعقاد الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وإلى جانبه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع ووزير الصحة عبد الحق سايحي.

هذا وأجرى تبون محادثات مع رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بمقر الأمم المتحدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، حضر اللقاء وزير الخارجية أحمد عطاف، والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع.

كما استقبل الرئيس الجزائري، في مقر إقامته بمدينة نيويورك، نظيره السويسري ألان برسات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس السلطة الفلسطينية بحث مع الرئيس الجزائري على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمناً مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

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