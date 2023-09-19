“افتحوا موانئ غزة”.. حملة أردنية لكسر الحصار الظالم عن القطاع

العالم - الاردن

وقال رئيس الحملة المهندس وائل السقا إن الحملة تأتي للمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة، تحت عنوان ” افتحوا موانئ غزة” التي ينظمها فلسطينيو الخارج في أكثر من 20 بلداً عربياً وأوروبياً في العالم لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأضاف أن الحملة ستمتد في الفترة من 22 وحتى 30 أيلول الجاري ، وترحب بجميع من يرغب بالانضمام إليها.

كما أعلن السقا عن فعاليات الحملة التي تمتد على مدار أيام الحملة في مختلف مناطق المملكة وتتوج بفعالية مدينة العقبة يوم السبت 23/9 عند الساعة 5:00 مساءً، بالتزامن مع فعالية بحرية مركزية تنطلق من مختلف دول العالم وعبر ما يزيد عن 20 نقطة بحرية.



من جانبه قال عضو لجنة فلسطين النيابية د.محمد أبو صعيليك، أن لجنة فلسطين النيابية إطلعت من جانبها على تفاصيل الحملة وأهدافها ولديها صورة واضحة عن أعمال الحملة ويجري العمل داخل اللجنة في مجلس النواب للتفاعل مع الحملة من خلال اللجنة والمجلس بالصورة المناسبة.



وفي كلمة مسجلة للمنسق العام لحملة فلسطينيي الخارج لكسر الحصار عن غزة زياد العالول قال فيها “آن الأوان لحراك يقوده أحرار العالم في كافة الدول والأقطار التي انضمت للحملة والتي عزمت على كسر الحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاماً “.



وطالب بإعادة فتح ميناء غزة، وتشغيل مطار غزة، وبحسب القوانين والمواثيق الدولية، وضرورة إدخال المواد الطبية ومواد البناء والمستلزمات الضرورية من كافة المعابر بعد التدمير الذي شهده القطاع جراء حروب الاحتلال، داعياً لتنظيم فعاليات لكسر الحصار، والتفاعل مع فعاليات الحملة في جميع الدول، ومشيداً بدور الأردن الرسمي والشعبي وجهوده في كسر الحصار وتقديم يد العون لأهالي غزة.

وعبر المشاركون في المؤتمر الصحفي عن وقوفهم إلى جانب حصول الفلسطينيين في قطاع غزة على حقوقهم، داعين لضرورة إيجاد حلول ومن ضمنها منفذ بحري لقطاع غزة.



والضغط سياسيا وإعلامياً وشعبياً ورسمياً على الأطراف الفاعلة للتحرك باتجاه إجبار دولة الاحتلال عن التراجع عن سياسة الحصار والخنق لقطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عاماً حصاراً يؤثر بشكل مباشر على مناحي الحياة المختلفة فيها، كما يسيطر على ستة معابر ويعرقل ويماطل حركة التنقل والعلاج للفلسطينين، ويعطل الإعمار فيها بعد 5 حروب شنها على غزة.