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ما هو تأثير مشروبات الطاقة على "الشيخوخة"؟

ما هو تأثير مشروبات الطاقة على
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أوصت أخصائية التغذية الروسية "أنستازيا كوندوروفا" المواطنين الروس بتجنب الشراء المتكرر لمشروبات الطاقة.

العالم - منوعات

وقالت الأخصائية في حديث أدلت به لصحيفة "منطقة موسكو اليوم" الإلكترونية: إن تناول مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ضعف نوعية الجلد.

وأشارت إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على عدد من المكونات الضارة التي تدمر الجلد. كالسكر الذي يساهم في تكوين التجاعيد وتسريع شيخوخة الجلد.

وحسب الأخصائية، فإن الكافيين لن يكون له أفضل تأثير على الجلد، حيث يصبح جافا ومتقشرا.

وحذرت أخصائية التغذية أيضاً، من أن الأصبغة الغذائية، المدرجة في تركيبة مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب الحساسية والطفح الجلدي والحكة".

وكان موقع "KP.RU"، الإلكتروني الروسي قد أفاد في وقت سابق، بأن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة ، يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. ولا يجب تناول مشروبات الطاقة بعد ممارسة الرياضة، حتى لا تسبب الجفاف الشديد.

وتتفاقم الآثار السلبية لمشروبات الطاقة بشكل خاص، في الطقس الحار.

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