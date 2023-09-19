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توقعات أردوغان بخصوص نهاية الأزمة الأوكرانية

توقعات أردوغان بخصوص نهاية الأزمة الأوكرانية
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة أمريكية،عن توقعاته بشأن النزاع في أوكرانيا وموقف روسيا تجاه مفاوضات السلام مع كييف للوصول الى حل سياسي بين البلدين. 

العالم - تركيا

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة PBS التلفزيونية الأمريكية : "لكي أكون صريحا وواضحا، من الواضح جدا أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي قريبا".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يؤيد إنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن، ويريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن... هذا ما قاله لي، وأنا أصدّقه".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي أكد في أكثر من مناسبة أن موسكو مستعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في أوكرانيا.

وترفض كييف تحت ضغط من الدول الغربية الدخول في مفاوضات، وسنت قانونا يمنع الرئيس فلاديمير زيلينسكي من التفاوض.

ونددت موسكو في أكثر من مناسبة بتزويد الدول الغربية، كييف، بمختلف الأسلحة، وحذرت من أن ذلك لن يؤدي إلى إطلاق المفاوضات وسيتسبب بمزيد من الدمار لأوكرانيا.

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