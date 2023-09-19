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 تنفيذ ضربة جوية ناجحة ضد اوكار "داعش" في كركوك

 تنفيذ ضربة جوية ناجحة ضد اوكار
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية ناجحة ضد اوكار "داعش" في وادي زغيتون بقاطع عمليات كركوك.

العالم - ايران

وذكرت القيادة في بيان ، أن "الضربات الماحقة لصقور الجو على اوكار الارهاب وعناصره العفنة تتوالى وتواصل قواتنا تعقب فلوله المنهزمة في كل مكان من ترابنا الوطني سعيا لاجتثاثه واستئصاله من ارضنا العراقية الطيبة".

وأضافت: "ميدانيا حقق صقور القوة الجوية من ابطال الـf16 ضربة ناجحة ضد اوكار العدو الداعشي في وادي زغيتون / قاطع عمليات كركوك وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون وبتخطيط من خلية الاستهداف / قيادة العمليات المشتركة وقد حققت الضربة الجوية اصابات بالغة باوكار العدو".

وأشار البيان الى، أن "ضربات صقور الجو مستمرة على رؤوس شذاذ الافاق وقواتنا تترجم كل يوم بسالتها وشجاعتها وخططها الناجحة في الميدان عبر خسائر العدو المتواصلة وانتصاراتها المستمرة في مختلف قواطع المسوؤلية".

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