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العالم الموازي..

ما سر تطبيق قوانين نيوتن للفيزياء على قاعدة خلق "المعارضة السياسية"؟

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

التسارع، تقابل القوات، والسير باتجاه معاكس او حتى تشبيه الناس ببرداة الحديد او جسيمات تحركها قوى غير مرئية ، كل هذه المصطلحات والتشبيهات اتت من عالم الفيزياء وانتقلت للعلوم الانسانية والادب والعلوم الاجتماعية.

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بالمقابل استخدم اشخاص مختلفين مصطلحات فيزيائية بوصف الظواهر الاجتماعية، حيث يتحدث ادم سميث بكتابه الشهير اليد الخفية الذي يتناول ثروة الامم عن قوى تحافظ على التوازن الاقتصادي بالعالم. كما امتدح فيلسوف طبيعة فرنسي نظرية نيوتن بقصيدة كتبها عام 1728 ووصف قدراتها بعالم السياسية والفلسفة.

ومن قوانين نيوتن انه اذا تحرك جسم بخط مستقيم بسرعة ثابتة فهو يستمر بالحركة بنفس السرعة طالما لا تؤثر عليه اي قوى اخرى، ما يعني انه اذا اردت ان توقف جسم عن الحركة فيجب ان تطبق عليه قوة مخالفه له بالاتجاه .. برأيكم أليست السياسة مكان ممتاز للاستفادة من قوانين نيوتن فإذا اردنا ان نمنع دولة من التقدم للامام فيكفي ان نزيد من القوى التي تتحرك بالجهة المعاكسة لها وهو ما يطلق عليه عادة المعارضة او المعارضين السياسيين.

المزيد بالفيديو المرفق..

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العالم الموازي.. ما سر تطبيق قوانين نيوتن للفيزياء على قاعدة خلق "المعارضة السياسية"؟

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