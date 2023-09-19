شاهد: درنة بعد الإعصار.. مدينة تحت الماء

العالم - ليبيا

وأظهرت تلك المقاطع اختفاء أحياء بأكملها وجثث متناثرة في الشوارع، وقُدّر عدد الضحايا والمفقودين بالآلاف، بينما أعلن المجلس البلدي للمدينة أنها منطقة منكوبة، ودعا لتدخل دولي عاجل وفتح ممر بحري.

وکتب "الموسيقار":"رسالة من مدينة تحت الماء. درنة مدينة تعيش الآن في اعماق البحر بأطفالها وشبابها وشيوخها ونسائها فهي لم تموت كما يتصور البعض لأن الميت لا يبعث برسائل بينما درنة تبعث لنا في كل ساعة رسالة تسأل فيها عن حالنا واحوالنا وتسألنا عن مسيرة السلام وتوصينا بأبنائها الذين لم يسعفها الوقت لتحملهم معها للأعماق".

اما محمد العامر فقد کتب:"رغم المأساة..انشروا الطمأنينة بين الناس، ومن يُحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف، الأرض أرضه والأمر أمره واللطف والرحمة منه وحده".

وکتب بسام الشطي:"لا يوجد ضمان لا في بيت ولا في السيارة ولا في شغل ولا في منصب ولا في رتبة ثواني معدودة كفيلة ان تمحو كل شيء ضمانك الوحيد هو الله فاستقم كما امرت فهي فانية".