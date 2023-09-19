الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: درنة بعد الإعصار.. مدينة تحت الماء

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

مدينة درنة هي الأكثر تضررا في الشرق الليبي جراء إعصار العاصفة المتوسطية "دانيال"، حيث كشفت الصور والمقاطع المتداولة عبر وسائل الإعلام فداحة المشهد، ما أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

العالم - ليبيا

وأظهرت تلك المقاطع اختفاء أحياء بأكملها وجثث متناثرة في الشوارع، وقُدّر عدد الضحايا والمفقودين بالآلاف، بينما أعلن المجلس البلدي للمدينة أنها منطقة منكوبة، ودعا لتدخل دولي عاجل وفتح ممر بحري.

وکتب "الموسيقار":"رسالة من مدينة تحت الماء. درنة مدينة تعيش الآن في اعماق البحر بأطفالها وشبابها وشيوخها ونسائها فهي لم تموت كما يتصور البعض لأن الميت لا يبعث برسائل بينما درنة تبعث لنا في كل ساعة رسالة تسأل فيها عن حالنا واحوالنا وتسألنا عن مسيرة السلام وتوصينا بأبنائها الذين لم يسعفها الوقت لتحملهم معها للأعماق".

اما محمد العامر فقد کتب:"رغم المأساة..انشروا الطمأنينة بين الناس، ومن يُحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف، الأرض أرضه والأمر أمره واللطف والرحمة منه وحده".

وکتب بسام الشطي:"لا يوجد ضمان لا في بيت ولا في السيارة ولا في شغل ولا في منصب ولا في رتبة ثواني معدودة كفيلة ان تمحو كل شيء ضمانك الوحيد هو الله فاستقم كما امرت فهي فانية".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر الليبي ينفي "مقتل 11.300 شخص" في فيضانات درنة

شاهد.. خطر جديد يهدد ليبيا المنكوبة إثر الإعصار

عبر"DNA"..الكشف عن هوية 360 جثة مجهولة لضحايا إعصار ليبيا

هاشتاغ درنة تستغيث يتصدر منصات التواصل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الروسي يزور إيران اليوم الثلاثاء

قائد الجيش اللبناني يعلن عن موقف مفاجئ من ملف الرئاسة

شاهد بالفيديو.. تظاهرات في درنة المنكوبة تطالب برحيل سلطات شرق ليبيا

أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ

بالفيديو.. هل يمهد تبادل طهران وواشنطن للسجناء للعودة لمفاوضات رفع الحظر؟

تحالف الفتح: ارسال الاموال للاقليم بدون استلام الايرادات امر غير صحيح