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أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ

أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان: "من أجل ضمان احترام ما نص عليه الاتفاق الثلاثي (موسكو - باكو - يريفان)، والتصدي للاستفزازات واسعة النطاق في المنطقة الاقتصادية بقرة باغ، ونزع سلاح القوات المسلحة الأرمينية وانسحابها من أراضينا، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية، وضمان سلامة المدنيين ... كذلك العسكريين، فضلا عن استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان، تم إطلاق عملية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأضافت أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.

وتدوي حاليا صافرات الإنذار في ستيبانكيرت عاصمة إقليم كاراباخ إثر قصف أذربيجاني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية – الأرمنية المشتركة التي انطلقت في أرمينيا أمس الاثنين، وستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

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