قائد الجيش اللبناني يعلن عن موقف مفاجئ من ملف الرئاسة

العالم - لبنان

وتوقفت الصحف اللبنانية في افتتاحياتها ومقالاتها الرئيسية، عند إعلان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون تأكيده أن رئاسة الجمهورية لا تهمّه ولا تعنيه، وأنه لم يتحدث عنها مع أحد ولم يحدثه عنها أحد.

موقف العماد عون هذا كان مفاجئًا خاصة للجهات التي كانت رشحته للرئاسة الأولى، وفسرته أكثر من صحيفة على أنه إعلان سحب ترشحه واعتبرته بمثابة "عطب" إضافي غداة الجولة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.

وقالت صحيفة البناء، "بينما تجتمع اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي في نيويورك اليوم، وتستمع الى المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان وتجدد تفويضه ليعود مطلع الشهر المقبل ويواكب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون أمام وفد من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أن رئاسة الجمهورية لا تهمّه ولا تعنيه وأنه لم يتحدث عنها مع أحد ولم يحدثه عنها أحد".

من جهتها رأت "النهار" أن "موقف العماد عون "لم يحجب الانشداد الى نيويورك حيث بدأ أمس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اول لقاءاته مع مسؤولين أميركيين فيما ترصد الانظار الاجتماع المرتقب لممثلي دول المجموعة الخماسية اليوم على الارجح حيث يناقش الملف الرئاسي اللبناني".