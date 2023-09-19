ماذا قال مدرب 'برسبوليس' حول 'رونالدو' ومباراة اليوم مع 'النصر'؟

العالم- ايران

ويستضيف فريق برسبوليس الإيراني نظيره النصر السعودي، الثلاثاء، على ملعب "آزادي" في طهران، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

وقال مدرب الفريق الإيراني، الإثنين، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "أتمنى أن تكون مباراة الغد مباراة جيدة بالنسبة لنا، نحن نعلم أن الفريق المنافس لديه لاعبين جيدين ويجب على اللاعبين تقديم أداء جيد من الناحية الفنية غدًا، يجب أن نكون قادرين على السيطرة على الفريق المنافس".

وعن مواجهته البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر وخطته للتصدي لخطورته، قال: "نحن سعداء بقدوم رونالدو إلى إيران، وهو لاعب أسطوري من الصعب إيقافه، لكن الأمر لا يقتصر على رونالدو فحسب، بل لديهم لاعبين أساسيين آخرين، أخبرت اللاعبين أننا كفريق، يجب علينا الدفاع بشكل جيد، يجب أن يكون لدينا دفاع محكم، ليس لدي أدنى شك في أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة. سيواجه هؤلاء اللاعبون مشاكل إذا لم يكن لديهم مساحة كبيرة".

وحول تأثير الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به النصر في المطار والفندق ومدى تأثيره على لاعبي فريقه قال مدرب برسبوليس: "لا أعتقد أن دافعية اللاعبين ستنخفض بغض النظر عما يحدث، لقد جاء نجوم وعباقرة كرة القدم إلى إيران، وعلينا أن نشكر الأشخاص الذين جعلوهم يأتون إلى آسيا ويلعبون الآن في إيران، والذين تسببوا في الحب والتحفيز بين الشباب الآسيوي والإيراني، هذا حدث قيم. لقد لعب بعض لاعبينا أيضًا بهذه الشخصيات ويعلمون أنه يجب أن يكونوا متحفزين للغاية، لا يمكن أن تؤثر هذه الحادثة علينا عقليًا وتخلق الدافع".

وبين مدرب الفريق الإيراني أن حالة العشب في ملعب آزادي جيدة بعد أن تم العمل على إصلاحها خلال الأسابيع الماضية.