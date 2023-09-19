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"قسد" تنشر مقطع فيديو لعملية التسلل ضد عناصر موالية لتركيا شمال حلب

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقطع لفيديو تقول إنه يتعلق بـ"عملية التسلل على نقاط للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا".

العالم - سوريا

وبحسب مصادر "قسد" جاءت العملية في محور عبلة بريف مدينة الباب شمال حلب.

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