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فيديو.. رئيس الاركان الايراني يستقبل وزير الدفاع الروسي رسميا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" اليوم الثلاثاء رسميا وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو".

العالم- ايران

ووصل وزير الدفاع الروسي، عصر اليوم الثلاثاء الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى من القادة العسكريين الروس.

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" حيث سيعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا خلال الساعات القادمة.

ويتناول هذا الاجتماع، محاور عديدة بما في ذلك السبل الكفيلة بتطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي ومواجهة التهديدات المشتركة والارهاب الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن شويغو سيجري عددا من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية الروسية - الإيرانية، وستكون خطوة مهمة في إطار تطوير التعاون بين البلدين.

وفي أغسطس الماضي، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير.

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