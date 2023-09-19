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أوكرانيا تهدد دولتين في أوروبا

أوكرانيا تهدد دولتين في أوروبا
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

هدد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، بولندا وهنغاريا، حظر استيراد بعض السلع من هذين الدولتين، حال عدم رفعهما الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقال المسؤول الأوكراني في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "لقد أطلقنا تحقيقا بناء على بيانات 2023 حول الإجراءات غير الودية لهذه البلدان في المجال التجاري، وإذا لم توافق بولندا وهنغاريا على الإجراءات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ولم ترفعا الحظر الأحادي الجانب عن بضائعنا سنقرر حظر استيراد فئات معينة من بضائع هذين البلدين إلى أوكرانيا".

وأمس أعلنت السلطات الأوكرانية رفع دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقررت سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا، ردا على تهديدات أوكرانيا بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي تفرضه هذه الدول على واردات الحبوب الأوكرانية، التوقف عن المشاركة في أعمال منصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن مشاكل إمدادات الحبوب الأوكرانية.

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