نبذة عن كلمات ألقاها رؤساء بعض الدول الحاضرة في نيويورك

العالم - الأميركيتان

وقال غوتيريش :إن العنف وإراقة الدماء قد تصاعدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما أدت إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين مضافا الى أن الإجراءات أحادية الجانب تتصاعد وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وبدوره تحدث ملك الأردن عبد الله الثاني حول سبل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلا:"إن هناك 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بلا حقوق مدنية ولا حرية تنقل، داعيا المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع :"منطقتنا تستمر في المعاناة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يمثل القضية المركزية" .

هذا وفيما يتعلق بالشأن السوري، دعا ملك الأردن إلى إيجاد حل سياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2250.

ودار كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تحركات إرهابية الفعالة في العالم وإهمال المجتمع الدولي تجاه أعمال التوسعية للإرهاب، وقال:" إن الإرهاب يستخدم كأداة للحروب بالوكالة في سوريا وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، ويتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، مشددا على أن العالم يواجه تحديات خطيرة وأزمات إنسانية متفاقمة".

من جانب آخر، وبشأن القضية الفلسطينية، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد:"لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي" مشددا على أن "الاحتلال يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن 21".