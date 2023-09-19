السفير الإيراني يلتقي وزير شؤون حقوق الإنسان في باكستان

خلال اللقاء، أكد وزير شؤون حقوق الإنسان في باكستان والسفير الايراني على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتفاعل البلدين الصديقين في المحافل الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما وصف الوزير "خليل جورج" العلاقات الباكستانية- الإيرانية بالعلاقات الوثيقة المبنية على أسس تاريخية وجغرافية واجتماعية ودينية راسخة، معتبراً أن هذه العوامل تشكل مرتكز رئيسي لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأعرب الوزير عن ثقته في الاتجاه المتنامي للعلاقات الإيرانية الباكستانية، وأكد على ضرورة توسيع هذه التفاعلات في مجال حقوق الإنسان وتضافر جهود البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير حقوق الإنسان الباكستاني عن قلقه إزاء قمع المسلمين والأقليات الدينية في كشمير ومنطقة جنوب آسيا بشكل عام، وألقى باللوم على صمت مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الغربية تجاه هذه القضايا.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان تدعمان بعضهما البعض دائمًا في جميع المواقف وأن البلدين ملتزمان بتوسيع التعاون المشترك في جميع المجالات".

من جانبه، أكد سفير إيران لدى باكستان "رضا أميري مقدم" على أهمية العلاقات طويلة الأمد بين البلدين وتوظيف خبرات كل منهما لتوسيع التعاون الثنائي، خاصة في مجال من حقوق الإنسان.