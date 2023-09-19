رئيسي: الدعوة إلى العدالة ومقارعة الظلم قاسم مشترك لجميع الأديان السماوية

العالم- ايران

والتقى آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء في البرنامج الأول لليوم الثاني من زيارته إلى نيويورك بمجموعة من الزعماء الدينيين وتحدث معهم .

وشدد الرئيس الايراني في هذا اللقاء على أهمية الاهتمام بالقواسم المشتركة بين الأديان السماوية وعبادة الله والدعوة إلى تطبيق العدل في المجتمع الإنساني ومقارعة الظلم هي المهمة الرئيسية للأنبياء باعتباره هداة البشر وقاسم مشترك لجميع الاديان السماوية.

وقال رئيسي إنه لا يمكن لأي مؤمن بالديانات السماوية أن يكون ظالما، واعتبر أن اضطهاد الكيان الصهيوني للفلسطينيين المظلومين لا علاقة له بالدين اليهودي، وقال: اليهود لديهم معتقدات وكتاب مقدس ولا يعطي هذا الدين اي ترخيص بممارسة الظلم .

وتابع الرئيس الايراني بالتأكيد على أهمية دور الزعماء الدينيين في نشر العدالة ومقارعة الظلم والتمييز، وأضاف: لقد رحبنا دائما بالحوار بين الأديان ونعتقد أن الحوار بين الأديان سيكون عونا كبيرا في توضيح القواسم المشتركة واستخدامها لتحقيق حياة أفضل.

واعتبر رئيسي أن احترام الأديان السماوية والكتب المقدسة أمر ضروري، مؤكدا أن إهانة القرآن الكريم هي ازدراء لجميع الأديان ولكنها أيضا إهانة للمجتمع الإنساني، وقال: السؤال هو لماذا تقلل بعض الحكومات الغربية من شان الاساءة للقرآن الكريم وتعتبره في سياق حرية التعبير؟ وتدعم مرتكبي هذه الاساءة؟

يتبع...