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ما الذي سيحدث بعد صفقة تبادل السجناء والاموال الايرانية المجمدة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد مدير موقع الخنادق الالكترونية د. محمد شمص، ان عملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن هي انجاز للدبلوماسية الايرانية، باعتبار انها عمل انساني حيث تنظر ايران الى تبادل الاسرى والمعتقلين بانها قضية انسانية ينبغي ان تحل.

وقال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان مفاوضات تبادل السجناء والافراج عن الاموال الايرانية المجمدة، قد بدأت منذ اكثر من سنتين تقريباً واعلنت عنها المواقع الخبرية، لكن بعد عدة ايام تملص الامريكيون من هذا الاتفاق نتيجة لضغوط داخلية تتعلق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

واوضح، ان الاعلان عن حل هذه القضية والذهاب الى اتمام صفقة تبادل السجناء والافراج عن الاموال الايرانية المجمدة، يعتبر تنازل وتراجع امريكي امام الشروط الايرانية، والسبب في ذلك هو قرب الانتخابات الرئاسية الامريكية.

واضاف، ان من يتابع الشأن الامريكي يرى ان اي تحريك لملف السياسة الخارجية الامريكية يرتبط دائماً بملفات داخلية ضمن الصراع بين الحزبين، وضمن صراع السلطة والقدرة في هذا البلد.

وحول انعكاسات الصفقة التي تمت بين ايران والولايات المتحدة الامريكية، اكد شمص انه بطبيعة الحال ان انعكاسات ذلك سيترك اثراً ايجابياً على كافة الملفات الاخرى وعلى اجواء المنطقة وعلى المباحثات النووية في فيينا.

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