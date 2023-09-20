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وزيرا خارجية ايران وعمان يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

وزيرا خارجية ايران وعمان يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة.

العالم - ايران

وضمن سلسلة لقاءاته ومحادثاته مع نظرائه والمسؤولين المشاركين في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، الذي يرافق رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي في زيارته الى نيويورك، نظيره العماني بدر البوسعيدي يوم الثلاثاء.

وكانت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء.

وسبق أن التقى الممثل الخاص لسلطان عمان مع علي باقري نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وثمن باقري خلال هذا اللقاء جهود سلطنة عمان في استكمال عملية تبادل السجناء بين ايران واميركا والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

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