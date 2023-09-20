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رئيسي: عدم تدخل الأجانب في قضايا المنطقة ضروري لإحلال الأمن

رئيسي: عدم تدخل الأجانب في قضايا المنطقة ضروري لإحلال الأمن
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي إن عدم تدخل الأجانب في شؤون دول المنطقة أمر ضروري واساسي لاحلال الأمن المستقر.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الايراني السيد رئيسي، في اليوم الثاني من زيارته إلى نيويورك، مع نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن، بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وفي هذا اللقاء الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، استعرض رئيسا البلدين، آخر تطورات التفاهمات المتعلقة بالتعاون الثنائي، واكدا على رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي، فضلا عن زيادة التفاعل بين البلدين في المنظمات الدولية.

واعرب الرئيسان رئيسي ورحمن عن قلقهما إزاء وجود الإرهابيين وأنشطتهم في أفغانستان، وأكدا على ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين وزارات خارجية البلدان المجاورة لزيادة التنسيق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

كما اعتبر الرئيسان في هذا اللقاء عدم تدخل الأجانب في شؤون دول المنطقة أمرا ضروريا وأساسيا في خلق الأمن المستقر.

وأكدا على استغلال قدرات اللجنة الاقتصادية المشتركة لرفع مستوى التفاعلات التجارية والاقتصادية والتشارك في قدرات وإمكانات البلدين.

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